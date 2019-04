Lokale Helden biedt podium aan muzikaal talent CDR

11 april 2019

De vierde editie van Lokale Helden komt eraan. Op 26 april geven 500 organisatoren samen een podium aan maar liefst 800 lokale artiesten, goed voor in totaal 1.000 optredens in 175 Vlaamse en Brusselse gemeenten. Ook in de Mandelstreek valt er heel wat talent te ontdekken. In Ledegem kan je tijdens de 75e verjaardag van KSA Sint-Elooi DJ Chargebuzze en Boundless ontdekken. In Moorslede organiseert GC De Bunder Rock Sterre, een indoor festival in GC De Bunder waarbij extra aandacht wordt gegeven aan mensen met autismespectrumstoornis. Hun line-up bestaat uit Rémi Van Ghampelaere, Teddy Picker, Rock N Load, The Gambits en DJ feel-X. In Roeselare wordt de opening van TRAX gekoppeld aan Lokale Helden met optredens van Hyde The Jeckyll, ID!OTS, ONSET, Lost Baron, Blain en een dj-set door Dansende Beren. In Ingelmunster haalt de jeugddienst de MuziekMobiel van stal. Deze legende ziet eruit als een bescheiden aanhangwagen, maar eenmaal opengeklapt geeft hij een ongelofelijk aanbod aan klinkende mogelijkheden prijs. Je kan je volledig laten gaan op de conga’s, de gestemde klokjes, allerlei verschillende trommels, een elektronisch orgel met stemeffecten,… JH De Tunne in Izegem pakt uit met tien uur lang techno dankzij Bert, Wyatt E. Herry, Poor Leno, Kimmik en Henry VIII en in JH ’t Vraagteken in Meulebeke kan je proeven van optredens van The Nameless , Wayne Matthews en Nytrill. Tot slot hangt ook JH Dolce Vita in Staden hun wagonnetje aan Lokale helden. Zij moeten echter nog hun line-up aankondigen. Meer op www.lokalehelden.be.