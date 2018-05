Lokaalmarkt viert eerste verjaardag met acties en events 03 mei 2018

Lokaalmarkt Roeselare wordt 1 jaar. De hele maand mei viert de boerenmarkt daarom feest, met verschillende acties en events. Op vrijdag 4 mei wordt het startschot gegeven en krijgt elke klant een kilo aardappelen. In de bar, die voor de gelegenheid tot 21 uur openblijft, kost een pintje maar één euro en er wordt alleen Belgische muziek gespeeld. Verder staan er elke vrijdag van mei heel wat andere acties gepland. "Zo starten we in mei met 'De Huiskamer kookt Lokaal', zegt marktverantwoordelijke Melanie Vanstaen. "Elke week kookt restaurant De Huiskamer op de markt met verse seizoensproducten van bij onze boeren. Op de kaart vind je onder meer een Vlaamse klassieker aan een democratische prijs. De gerechten kan je in onze bar opeten of meenemen voor thuis."





Zowel organisatoren als standhouders kijken een jaar na de start tevreden terug. "We bereiken steeds meer mensen. De schandalen in de voedingsindustrie spelen daarbij in ons voordeel. Onze boeren zijn fier op hun product en kunnen hun klanten recht in de ogen kijken. Elke week opnieuw."





Uit een enquête die Lokaalmarkt bij zijn klanten uitvoerde, bleek de kwaliteit de belangrijkste reden waarom klanten naar de markt komen. Lokaalmarkt Roeselare vindt elke vrijdag van 14 tot 19 uur plaats in de Sint-Amandskerk op het De Coninckplein (CDR)