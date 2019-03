Lokaalmarkt viert 100e editie CDR

25 maart 2019

De Lokaalmarkt, de wekelijkse boerenmarkt met bar en kinderatelier in de ontwijde Sint-Amandskerk, is op vrijdag 29 maart aan z’n 100e editie toe. Dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. De boeren en producenten die er week na week hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen nodigen iedereen uit om samen met hen te vieren. Elke klant krijgt gratis een kilo appelen, in de bar kost een pintje maar één euro en in het kinderatelier kunnen kinderen gratis een workshop cupcakes versieren volgen. Er zal ook een extra ruim aanbod aan boeren en producenten aanwezig zijn. Je kan vrijdag op de Lokaalmarkt terecht van 14 tot 19 uur. De bar blijft open tot 20 uur.