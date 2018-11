Lokaalmarkt lanceert eigen biertje 09 november 2018

02u27 3

Lokaalmarkt Roeselare in de Sint-Amandskerk stelt vandaag op 9 november zijn eigen bier voor. Saison Lokaal is een blond en fruitig aperitiefbier. Hopboer Bart Boeraeve uit Poperinge levert de nodige grondstoffen. "Bart is intussen de vijfde generatie van het familiebedrijf Belhop", zegt Sjarel Buysschaert van Lokaalmarkt. "Dankzij hopboeren als hij hebben we zo'n mooie biercultuur." Saison Lokaal heeft een alcoholpercentage van 5,5 % en aroma's van fruit, graan en bloemen. Saison Lokaal is vanaf vandaag op de markt te koop in de bar of per bak.





(CDR)