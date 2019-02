Lokaalmarkt en Mannahuis verwennen minderbedeelden met verse maaltijd CDR

05 februari 2019

13u33 4

Lokaalmarkt heeft dinsdagmiddag, in samenwerking met het sociaal restaurant Mannahuis, zestig mensen verwend die het financieel moeilijk hebben met een warme maaltijd, aperitief en dessert in de Sint-Amandskerk. Dit warme gebaar was het gevolg van een oproep die Lokaalmarkt in november lanceerde. “We riepen onze klanten toen op gratis lid te worden. Hierbij beloofden we voor elk nieuw lid een halve euro aan een goed doel te schenken. Bijna duizend mensen werden lid”, vertelt marktverantwoordelijke Melanie Vanstaen. “In onze zoektocht naar een goed doel kwamen we uit bij het Mannahuis. Op Lokaalmarkt kun je elke vrijdag verse producten rechtstreeks aan de boer kopen. Maar veel mensen hebben die luxe niet. Het Mannahuis biedt elke dag een warme maaltijd aan een voordelig tarief aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Vandaag verwennen we hen met een maaltijd waarbij we zoveel mogelijk met producten van boeren en producenten uit de streek werken.”

Wat na de actie van het verzamelde bedrag overblijft, schenkt Lokaalmarkt in de vorm van verse groenten aan het Mannahuis.