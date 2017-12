Lisa De Ruyck (30) nieuwe directeur Broederschool 02u40 0 Foto SVR Lisa De Ruyck (30).

De Broederschool heeft een nieuwe directeur. Vanaf 8 januari volgt Lisa De Ruyck (30) voormalig directeur Kristof Degryse op. Die laatste besliste begin juli dit jaar, toen de school in rep en roer stond door de hervormingsplannen van de scholengroep, om een stapje terug te zetten. De Ruyck woont in Gistel en studeerde taal-en letterkunde aan de Ugent. Ondanks haar prille leeftijd heeft ze al een flink pak ervaring onder de gordel. "Je kunt gerust zeggen dat onderwijs in mijn bloed zit. Na mijn studies werkte ik een jaar als tweetaligheidscoördinator in een school in het Spaanse Andalusië. Daarna heb ik als leerkracht Spaans en Engels in verschillende Vlaamse scholen voor de klas gestaan, zowel in ASO, TSO, BSO als in BuSO-richtingen. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als lector in de Hogent. Mijn laatste functie was lector bij de lerarenopleiding in de Howest in Brugge. Of ik het les geven niet zal missen? Ik ontdekte dat leiding geven me vrij goed af gaat. Verder ben ik van nature stressbestendig en het is altijd mijn ambitie geweest om directeur te worden. Bovendien zit het gevoel goed bij de Broederschool."





Wat de plannen voor de scholenhervorming en de zogenaamde 'brede eerste graad' betreft, die zitten zoals eerder aangekondigd weer in de koelkast. "Uiteraard heb ik met veel aandacht de kranten gelezen, maar sta me toe daar voorlopig geen standpunt over in te nemen", aldus nog De Ruyck. (SVR)