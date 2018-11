Lingerie Nefis sluit deuren KOPPEL BAAT WELDRA B&B UIT IN SPANJE CHARLOTTE DEGEZELLE

24 november 2018

02u22 0 Roeselare Lingerie Nefis zoekt een overnemer. Zaakvoerders Andy Corneille (49) en Benny Vanhaelewyn (47) trekken eind dit jaar naar Spanje, waar ze een bed and breakfast openen en een vakantiewoning zullen verhuren. "Lingerie Nefis werd te succesvol. We missen tijd voor onszelf", vertelt het koppel.

"We spreken er al jaren over en nu zijn eindelijk alle puzzelstukjes ineen gevallen. Op 8 januari laten we Roeselare, en België, definitief achter ons." Aan het woord zijn Andy Corneille en Benny Vanhaelewyn. Al 11 jaar baten zij langs de Meiboomlaan Lingerie Nefis uit. "Maar het begon allemaal 22 jaar geleden in Moorslede", vertelt Andy. "Ik ben kleermaakster van opleiding en had met Stoffen Andy een stoffenwinkel. Ik maakte er ook kledij op maat en deed er retouches, twee zaken die ik nu nog steeds doe en straks ook wil blijven doen, want m'n naaimachines gaan mee naar Spanje." Na acht jaar in Moorslede verhuisde Andy naar Westrozebeke. Haar zaak verhuisde mee, maar kreeg een iets andere insteek. "Ik maakte heel wat trouwkledij en bood sowieso al de lingerie aan die er perfect bij paste. Zo groeide Stoffen Andy uit tot Lingerie Andy. Toen we 11 jaar geleden naar de Roeselaarse Meiboomlaan verhuisden, heropende de zaak als Lingerie Nefis."





Vergeten kust

Maar in Lingerie Nefis startte een totale uitverkoop. Bovendien staat de winkel over te nemen. "Het was altijd ons doel om een bloeiende zaak uit te baten, maar Lingerie Nefis is iets te succesvol geworden. We missen wat tijd voor onszelf. Bovendien verloren we jaren geleden ons hart aan Spanje. Vijf jaar geleden kochten we een woning in de streek van Murcia en sindsdien trekken we gemiddeld zo'n 10 keer per jaar richting de Costa Calida", vertelt het koppel. "Straks vertrekken we opnieuw, om er ons eindelijk te vestigen. Dat plan hebben we al lang, maar had tijd nodig om vorm te krijgen. Zo zochten we drie jaar naar een tweede eigendom. Het is de bedoeling om onze oorspronkelijke Spaanse woonst vanaf februari of maart te verhuren als vakantiewoning met privézwembad voor vier personen. De nieuwe woning wordt onze kindvriendelijke B&B 'Finca La Manchica', genoemd naar het dorp, die we in mei openen. De B&B heeft vier kamers, waarvan twee familiekamers. Verder is er een zwembad en verhuren we scooters. We zijn al onze klanten en leveranciers van Lingerie Nefis bijzonder dankbaar en blijven tot onze laatste dag in België present in de winkel. De komende jaren willen we de vergeten kust van Spanje op de kaart zetten. Je vindt er echt voor elk wat wils, met historische steden als Cartagena en Murcia, de zee, bergen, een waterpretpark en een golfterrein. Wij zullen iedereen er met open armen ontvangen."