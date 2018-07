Liliana en Frans zijn 60 jaar gehuwd 10 juli 2018

Liliana Vermeulen (79) en Frans Meeuws (83) uit de Noordlaan vieren hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel heeft twee kinderen en evenveel klein- en achterkleinkinderen. Frans was jarenlang kapper voor hij aan de slag ging bij Snauwaert-Depla. In 1984 opende hij samen met Liliana een frituur in Diksmuide die in 1990 en 1991 uitgeroepen werd tot beste frituur van het jaar.





(CDR)