Lijndans voor 50-plussers 06 april 2018

De stad Roeselare organiseert lijndans voor 50-plussers: 10 weken lang op donderdag een uurtje gezond bewegen op het ritme van muziek. De lijndansinitiatie vindt iedere donderdag vanaf 19 april tot en met 28 juni plaats in de repetitieruimte van TRAX, Beversesteenweg 67B. Behalve op donderdag 10 mei, Hemelvaart, gaat de lijndans elke donderdagochtend door van 9 tot 10 uur. Deelnemen kost 20 euro of 10 euro voor houders van een vrijetijdspas. Info en inschrijven in het Vrijetijdspunt via 051 26 24 00 of vrijtijd@roeselare.be.





(CDR)