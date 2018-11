Lijndans en coretraining voor 50-plussers 28 november 2018

Stad Roeselare organiseert lijndans en coretraining voor 50-plussers.





De coretraining vindt iedere maandagnamiddag vanaf 7 januari tot en met 18 maart plaats in het Sportstadion aan de Spanjestraatin. Deelnemen kost 20 euro of 10 euro voor houders van een vrijetijdspas. De lijndansinitiatie vindt iedere vrijdagvoormiddag vanaf 11 januari tot en met 29 maart plaats in de repetitieruimte van TRAX. Deelnemen kost 30 euro of 15 euro voor houders van een vrijetijdspas. nfo en inschrijven voor deze activiteiten, kan in het Vrijetijdspunt op het Polenplein 15, via 051/26.24.00 of via vrijetijd@roeselare.be.





(CDR)