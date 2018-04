Lieve doet veganisten chocolade smullen OOK MENSEN MET ALLERGIE OF INTOLERANTIE KUNNEN TERECHT BIJ LIV' IN CHOC CHARLOTTE DEGEZELLE

02u42 0 Roeselare Lieve Vandamme één van de enige Belgen die zich specialiseert in het maken van veganistische chocolade. Met haar truffels, chocosticks en blokken chocolade van Liv' In Choc zorgt zij dat wie veganistisch eet, lactose-intolerant is of een melkallergie heeft ook kan smullen van chocolade.

Lieve Vandamme vond een gat in de chocolademarkt. Ooit nam ze uit interesse deel aan een workshop chocolade bewerken en volgde ze een cursus bedrijfsbeheer. Toen ze in 2016 door haar werkgever bedankt werd voor bewezen diensten, nam ze het heft in eigen handen. Ze gooide haar leven om en maakte van haar hobby haar beroep. "Ik stond op een kruispunt in m'n leven en wist dat als ik toen niet voluit voor de chocolade ging het er nooit meer zou van komen", vertelt Lieve.





Maar hoe kom je dan als niet-veganist op het idee om je toe te leggen op veganistische of melkvrije chocolade?





"Ik volgde een cursus ambachtelijk chocoladebewerker en kwam continu naar huis met kilo's zelfgemaakte pralines die ik uitdeelde aan familie en vrienden. M'n nichtje Anna viel telkens uit de boot omdat zij heel allergisch is aan melk. Nooit kon zij één van m'n creaties proeven, wat me op het idee bracht om voor m'n eindwerk een praline met plantaardige vulling te ontwikkelen. Zo werd ik niet alleen Anna's lievelingstante maar legde ik ook de basis voor Liv' In Choc want melkvrije chocolade is ook een oplossing voor wie lactose-intolerant is en wie veganistisch leeft."





Lieve werkt enkel met zwarte chocolade, die bevat geen melkpoeder. Alle overige ingrediënten zijn plantaardig. "In mijn atelier komen nooit dierlijke producten binnen. Mensen met een allergie of veganisten kunnen dus op beide oren slapen."





Webshop

Het assortiment bestaat uit truffels, met vullingen als hazelnootpraliné en passievrucht, chocosticks die je in havermelk of rijstmelk kan oplossen tot chocolademelk en blokken pure chocolade bomvol geroosterde noten en gedroogde veenbessen. Alles is te bestellen via de webshop van Liv 'In Choc.





Lieve combineert het chocolade maken met een parttime job bij zuivelbedrijf Milcobel. "M'n baas wil niet proeven van mijn chocolade", lacht Lieve. "Niet omdat die melkvrij is maar omdat hij totaal geen chocolade lust." Die job zorgt voor financiële zekerheid. "Want totnutoe kan ik van Liv' In Choc niet leven. Maar de reacties zijn zeer positief. De vegan scene in België is eerder beperkt als je die vergelijkt met de communities in Groot-Brittannië, Duitsland en de VS. Je weet maar nooit."





Liv' In Choc kan je ontdekken op Buzz Bazar op 28 april 't Hoornaerts in Kachtem. Meer op www.livinchoc.be.