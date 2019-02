Lieselot Crevits is Young Talent of the Year CDR

01 februari 2019

Kapsalon Philip Coiffure aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt is in de prijzen gevallen tijdens de Hair Games in Brussel. Drie kappers van het salon waren samen goed voor vijf inzendingen voor de wedstrijd van de kappersfederatie. “Zelf nam ik deel in de categorie Ladies en Avant Garde van The Wall of Fame, m’n medewerkster Deborah Vanhulle waagde haar kans bij Avant Garde en Lieselot Crevits nam deel in beide categorieën maar dan bij de Young Talents want ze is amper 18”, vertelt Philip. “Enkel Lieselot haar creaties werden weerhouden voor een nominatie. Concreet creëerde ze voor de categorie Ladies een commercieel dameskapsel. Avant Garde is daarentegen niet draagbaar, maar gaat om creatief zijn met haar. Beide creaties werden gerealiseerd op een model dat vereeuwigd werd op foto door Sarina Mannaert. De beoordeling gebeurde op basis van die foto’s en een volledig dossier over hoe ze tot die creaties kwam. Lieselot ging aan de haal met de award in de categorie Ladies en mag zich bovendien Young Talent of the Year noemen. Ze wint hiermee een buitenlandse stage bij Vidal Sassoon ter waarde van 1.200 euro. Bovendien is de titel voor haar een echte springplank, een motivatie om nog beter te doen. Hoewel Deborah en ik niet in de prijzen vielen, ervaren we Lieselot haar prachtprestatie echt als een overwinning van het team.”

Philip Coiffure viel eerder al in drie keer in de prijzen, in 2011, 2012 en 2015, tijdens de Hair Games toen die nog georganiseerd werden onder de naam Hairdressers Awards.