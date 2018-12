Liefhebber van kerstmarkten? In Roeselare is het zover CDR

01 december 2018

13u55 0

Met een mix van kerstliederen en moderne popnummers door het koor Vox Plus is de Roeselaarse kerstmarkt gisteren officieel geopend. Op de Grote Markt staan er tot en met 6 januari zes extra grote kerstchalets waar je kan genieten van een drankje en een (uitgebreid) hapje.

Sportievelingen kunnen zich uitleven op de overdekte ijspiste, die voor het eerst gezelschap krijgt van de kerstplaza waar begeleiders plaats kunnen nemen. Zes weekends lang is het Roeselaarse centrum in de ban van de kerst- en eindejaarsfeer. Enkele hoogtepunten zijn de autovrije shoppingdagen met goededoelen-kerstmarkt in de Zuidstraat op 16 en 23 december, de komst van Santa in the Sky naar het Stationsplein op 8 december en de 100ste kerstparade op 26 december. Meer info op www.shoppingroeselare.be. (CDR)