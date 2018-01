Liefde voor poëzie viert hoogtij in Broederschool 26 januari 2018

De Broederschool in Roeselare heeft een hart voor poëzie en grijpt de Poëzieweek aan om dit in de verf te zetten met allerlei initiatieven. Leerlingen worden verwelkomd door een 'rode loper' vol gedichten, geschreven door leerlingen. Op het toilet word je geanimeerd door een door de directie ingesproken gedicht en de leraarskamer is versierd met gedichten die gepersonaliseerd werden voor de leerkrachten. "We lieten ook de leerlingen in de pen kruipen, voor dat ene speciale meisje in de klas aan wie je eindelijk durft te zeggen waar het op staat, om een leerkracht die slechte punten uitdeelt eens de les te lezen, of om de liefde voor de school uit te dragen", verduidelijkt Arne Cools. "Onze 'postduiven' worden de hele dag openlijk en luidkeels persoonlijk gebracht aan de mensen."





Tot slot werd de speelplaats gisteren ook omgetoverd tot plaats delict, inclusief politielint en een lichaam onder een laken, voor een poëtisch moordspel. (CDR)