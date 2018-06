Lidl-klant doet oproep: "Laat afvalcontainers na Plastic Attack staan" 04 juni 2018

Meer dan 100 Belgische winkels waren zaterdag het 'slachtoffer' van Plastic Attack. Ook het Lidlfiliaal langs de Westlaan.





Bij zo'n 'attack' laten de klanten na het afrekenen al het overbodige plastic achter in de winkel, een symbolische actie om de druk op leveranciers te verhogen om minder plastic verpakkingen te gebruiken.





De Roeselaarse editie was geen overweldigend succes. Amper drie mensen namen deel, tot spijt van organisatrice Renilde Rommens. Zij gaf samen met enkele gelijkgestemde zielen het goede voorbeeld en arriveerde gewapend met herbruikbare recipiënten in de Lidl. Keukenrollen werden uit de verpakking gehaald en in de boodschappentas gestoken, trostomaatjes gingen in herbruikbare potjes, koeken in herbruikbare boterhamzakjes,... "De hoeveelheid afval die je overhoudt na het shoppen, is indrukwekkend. En ik heb vandaag niet eens zo heel veel gekocht", zegt ze. "Vooral het plastic is een probleem doordat het moeilijk afbreekt. Ik ben thuis al een tijdje bewust bezig met deze problematiek. Helaas is het vaak moeilijk. Als je bijvoorbeeld bestelt bij Collect & Go eindig je met een berg plastic. Ik hoop andere mensen te inspireren en misschien is Lidl wel bereid om de containers die ze speciaal voor vandaag voorzien hebben te laten staan."





