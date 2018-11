Lichtjesshow ten voordele van De Parel 28 november 2018

Voor het derde jaar op rij organiseert café De Voetballist uit de Vijfwegenstraat een lichtjesshow ten voordele van het goeie doel. De opbrengst gaat deze keer naar BuBaO De Parel.





De eerste editie vond plaats in de Vijfwegenstraat, maar deze keer vindt de lichtjesshow plaats in de Industrieweg. Op zaterdag 1 december ben je welkom vanaf 16 uur. De toegang is gratis. Hoe donkerder het wordt, hoe spectaculairder het zicht op de verlichte vrachtwagens. Voor de sfeer en gezelligheid wordt er ook een verwarmde tent opgezet waar je terecht kan voor een hapje, een drankje en enkele optredens. Truckers kunnen zich nog inschrijven in café De Voetballist, op 0485/91.67.99 of door via Messenger een bericht te sturen aan Kathy Bertrem. Deelnemen kost 10 euro, inclusief 2 drankjes en een bon voor een hamburger of braadworst. Het is ook mogelijk om met de vrachtwagen te blijven staan tot zondagmorgen. Voor 8 euro kan je dan ook ontbijten.





(CDR)