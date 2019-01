Lichtjesshow levert 1.000 euro op voor BuBaO De Parel CDR

28 januari 2019

Voor het derde jaar op rij organiseerde café De Voetballist uit de Vijfwegenstraat in december een lichtjesshow ten voordele van het goeie doel. De opbrengst gaat deze keer naar BuBaO De Parel. In totaal bracht het event 1.000 euro in het laatje. Die cheque werd afgelopen weekend overhandigd. De organisatoren van de lichtjesshow zijn alle sponsors en medewerkers bijzonder dankbaar voor hun bijdrage.