Lichtgewond bij botsing aan Bruanebrug LSI

03 december 2018

16u58

Aan de Bruanebrug in Roeselare zijn maandagnamiddag iets over half vier twee wagens gebotst. Op het kruispunt van de Mandellaan, Kolenkaai en Trakelweg vond de aanrijding tussen een Audi en een Volkswagen Passat plaats. De Audi van Virginie D. (32) uit Menen kwam uit de richting van Roeselare en reed over de brug richting Rumbeke (Roeselare). Uit de Kolenkaai kwam op dat ogenblik de Passat van Krist C. (51) uit Koksijde op het kruispunt. Beide automobilisten beweerden dat het verkeerslicht voor hen op groen stond. Wellicht vergiste één van beiden zich en reed door het rode licht. Door de botsing vloog de Audi cabrio op een verkeersgeleider in het midden van de Trakelweg. De automobilisten liepen lichte verwondingen op. Beide wagens moesten getakeld worden. Door het ongeval was het enige tijd niet mogelijk om vanuit de Mandellaan de Trakelweg richting kop van de vaart te rijden.