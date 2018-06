Lichaam opgevist uit kanaal 09 juni 2018

02u43 0

Uit het water van het kanaal Roeselare-Leie is gisterenochtend het lichaam van een vrouw opgevist. Het lijk werd door een fietser op het jaagpad even voorbij de Sasbrug in Kachtem (Izegem) opgemerkt. Duikers van de brandweer haalden het lichaam op het droge.





Hulp kon niet meer baten. Het bleek om een 73-jarige vrouw uit Roeselare te gaan.





(LSI)