Lenteland weer één school na vijf jaar uitbreidingswerken Alle leerlingen tegen Krokusvakantie opnieuw op site Honzebroekstraat Charlotte Degezelle

17 januari 2019

16u18 0 Roeselare Tegen de Krokusvakantie wordt Vrije Basisschool Lenteland opnieuw één school. Vijf jaar al zitten de leerlingen verspreid over twee sites: de eigenlijke school en enkele leegstaande lokalen in Barnum. Maar eindelijk zijn de broodnodige uitbreidingswerken in de Honzebroekstraat zo goed als achter de rug en kunnen alle 305 leerlingen straks kennismaken met hun quasi gloednieuwe school.

Lenteland was ettelijke jaren een eerder kleine basisschool met een 200-tal leerlingen. Maar in 2010 werd directeur Tanja Verbeke voor het eerst geconfronteerd met plaatsgebrek. “Ons leerlingenaantal groeide plots zienderogend aan. In 2010 waren we nog met 200 kinderen, in 2012 al met 206 waardoor er direct al drie klassen te weinig waren”, vertelt ze. De eerste nood werd geledigd met containerklassen maar er werd direct ook een capaciteitsdossier opgemaakt.

Het masterplan werd in verschillende fases gerealiseerd te beginnen met de bouw van zeven nieuwe klassen die in het voorjaar van 2014 startten. “Op dat ogenblik werd de school ook opgesplitst. Noodgedwongen moesten alle leerlingen van het vierde tot en met het zesde leerjaar les volgen in enkele leegstaande klassen in Barnum langs de Stokerijstraat”, gaat de directeur verder. “Maar eigenlijk worden we al sinds 2010 geplaagd door allerhande organisatorische problemen gelinkt aan het plaatsgebrek. M’n team heeft enorm veel inspanningen geleverd om alles te laten ronddraaien en gelukkig kregen we veel begrip van de ouders en de leerlingen.”

Na de eerste fase volgde een tweede bouwfase. Nogmaals werd Lenteland uitgebreid met zeven klassen, een polyvalente ruimte die ook gebruikt wordt als refter, een keuken en sanitair. In kleinere, extra fases werden ook een luifel gecreëerd en twee extra klassen aangebouwd aan het bestaande schoolgebouw dat ook gerenoveerd werd. “We kunnen gerust stellen dat Lenteland op vandaag quasi een volledige nieuwe school is. Toch proberen we de kleinschaligheid van vroeger te bewaren. Zo hebben onze jongste kleuters hun eigen afzonderlijke kleuterschooltje, de oudste kleuters en de eerste graad van het lager hun eigen speelruimte en ook voor de oudere kinderen is alles aangepast aan de noden van hun leeftijd.”

Tegen de krokusvakantie moeten alle werken achter de rug zijn en zullen alle kinderen opnieuw school lopen in de Honzebroekstraat. “Het einde van de werken zal een echte opluchting zijn. Het zijn heel intensieve jaren geweest. Maar we kijken nog meer uit naar de dag dat we weer één school zijn. Dat zal goed zijn voor zowel het team en de kinderen die uiteen getrokken werden. We tellen echt af maar verhuizen ook stapsgewijs. Een volledige reorganisatie midden een schooljaar is niet evident, zeker omdat er ook nog proeven op de agenda staan. De peuters en het eerste kleuter namen maandag hun nieuwe klasjes in gebruik, de komende weken volgt de rest van de verhuis.”

Dankzij de capaciteitswerken heeft Lenteland nu plaats voor 360 leerlingen. De werken kostten in totaal goed 3,5 miljoen euro en zijn deels gesubsidieerd door Agion.