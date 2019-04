Lentefeest steeds populairder CDR

04 april 2019

08u54

Dit jaar zullen 1.620 West-Vlaamse kinderen en jongvolwassenen hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd vieren. “Negen jaar geleden waren er dat nog maar 1016”, weet Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen. “ Deze feesten, kaderend binnen de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, worden alsmaar populairder. Het lentefeest zet kinderen uit het eerste of tweede leerjaar in het zonnetje. Hun zin voor zelfontdekking en kritische geest wordt beetje bij beetje aangewakkerd tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer. Het feest vrijzinnige jeugd geeft twaalfjarigen die dat levensbeschouwelijk vak volgen dan weer de mogelijkheid om op een feestelijke manier hun overgang van kind naar jongvolwassene zin en kleur te geven. Dat deze feesten in opmars zijn is mede te danken aan de leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Zij zijn de sleutelfiguren in de voorbereiding en vormgeving rond deze vieringen.” De lentefeesten voor de 6-jarigen en feesten vrijzinnige jeugd voor de 12-jarigen vinden naar traditie plaats in het voorjaar en worden georganiseerd door lokale erkende instanties in samenwerking met leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Op 30 mei vindt het lentefeest plaats in De Spil in Roeselare en in zaal OCAR in Rumbeke.