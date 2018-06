Lekkende mazouttank 19 juni 2018

Langs de Meensesteenweg in Roeselare zorgde de brandweer van de zone Midwest er gisternamiddag voor dat de inhoud van een mazouttank van een Poolse bestelwagen niet in de riolering terechtkwam. De bestelwagen stond aan de straatkrant op de parking van een autohandel. Een fietser merkte plots op dat er al heel wat mazout uit de tank van de bestelwagen was gelekt en het goedje zich een weg naar een rioolputje baande. Met absorberende korrels kon de brandweer echter snel erger voorkomen. Het lek zou ontstaan zijn door een technisch defect bij het overpompen van mazout tussen de twee mazouttanks van de bestelwagen. (LSI)