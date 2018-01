Lek zet drie woningen onder water 02u28 0

Een lek in een ondergrondse waterleiding op de hoek van de Blauwvoet- en de Klokke Roelandtstraat in Roeselare zorgde zaterdagochtend voor wateroverlast. Door het lek stroomden duizenden liters water de tuinen in de buurt in. Drie woningen kregen ook water in huis. "Plots was er hier een wassende rivier", getuigt een gedupeerde buurtbewoonster. "Het was alle hens aan dek, redden wat er te redden viel. We probeerden nog zoveel mogelijk spullen hoger te zetten. Maar onze parketvloer zal naar de vaantjes zijn." De watermaatschappij zorgde er voor dat de getroffen distributieleiding zo snel mogelijk afgesloten kon worden. In de loop van de dag zorgde De Watergroep voor het herstel van de gebroken leiding. Al die tijd moesten een twintigtal gezinnen het zonder drinkwater doen. Een vertegenwoordiger van De Watergroep gaf aan de bewoners van de drie getroffen woningen meteen een schadeformulier af. (LSI)