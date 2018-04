Legendarische Rodenbach Alexander permanent beschikbaar 11 april 2018

Brouwerij Rodenbach trekt de kaart van de fruitbieren. "We stellen vast dat fruitbieren naast de zware, blonde bieren in een positieve groei zitten", vertelt PR & Communication Manager Peter Buelens. "Het zijn bieren die iets lichter zijn qua alcoholgehalte en iets toegankelijker zijn, ook voor de dames." Ze beslisten dan ook om van de Rodenbach Alexander opnieuw een vaste waarde te maken. Dit biertje, met 5,6% alcohol en een fruitig kriekaroma, werd voor het eerst in 1986 gebrouwen, maar verdween in 2000. In 2016 werd het op vraag van bierkenners opnieuw in beperkte hoeveelheid gebrouwen. Eerst voor de Amerikaanse markt, maar ook veel Belgische en Nederlandse bierliefhebbers lieten zich horen. Het brouwersteam ging op die vraag in en bracht in 2016 en 2017 een Limited Edition Rodenbach Alexander op de markt in een 75 centiliter fles. "Op algemeen verzoek zal Rodenbach Alexander vanaf nu in 33 en 75 centiliter flessen en beperkt op vat beschikbaar zijn", aldus Buelens. "Een legende wordt zo terug tot leven gebracht." Nieuw op de Belgische markt is de Rodenbach FruitAge, verkrijgbaar in 25 centiliter blikjes. "Dit biertje werd voor het eerst in de VS gelanceerd. Wegens het grote succes en de vele positieve reviews wordt het nu ook op de Belgische markt gebracht. Rodenbach FruitAge is een kwalitatief fruitbier met 4,2% alcohol dat door zijn fruitige smaak de ideale instap-Rodenbach is. Het vervangt de Rosso." (CDR)