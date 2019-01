Legaal cannabis kopen? Het kan voortaan in de Ooststraat Sam Vanacker

26 januari 2019

18u50 0 Roeselare Legaal cannabis kopen? Het kan voortaan in de Ooststraat in Roeselare. Floris Verschuere en zijn partner Florence Peel openden er zaterdag ‘De Farmerie’, een winkeltje met CBD-producten. CBD is één van de hoofdbestanddelen van cannabis, maar niet de stof waar je ‘high’ van wordt.

Heel wat shoppers keken zaterdag bijzonder vreemd op toen ze aan de etalage van De Farmerie passeerden. ‘Een coffeeshop in Roeselare? Kan dat wel zomaar?’ “Een joint roken kan hier niet. Voor alle duidelijkheid: dit is geen coffeeshop”, legt Kortrijkzaan Floris Verschuere (27) uit. “Als mensen vragen hebben over onze producten, geven we met plezier uitleg. Cannabis heeft twee actieve bestanddelen, THC en CBD. Die eerste stof heeft psychogene effecten, de tweede niet. Producten met een beperkt CBD-gehalte verkopen is perfect legaal en gebeurt al in Frankrijk, Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl er ook in België al tientallen winkels zijn, al verschilt de toegelaten grenswaarde van land tot land.” De Farmerie verkoopt CBD-olie en verzorgingsproducten op basis van CBD, maar ook plukjes CBD-cannabis, weliswaar met een THC-waarde onder de 0,2 procent.

Grijze zone

Wat de medische wereld betreft zit CBD op dit moment nog in een grijze zone, terwijl de wetgeving erover ook nog relatief onduidelijk is. Al zou de stof volgens velen wel over medicinale eigenschappen beschikken. Zo zou een druppel CBD-olie onder de tong bijvoorbeeld helpen tegen migraine, stress, chronische pijn en slapeloosheid. “Heel veel mensen zijn al overtuigd van de goede kwaliteiten ervan”, zegt de Roeselaarse Florence Peel (30). “Veel Vlamingen bestellen dergelijke olie online of rijden ervoor naar Nederland, maar dat hoeft dus voortaan niet meer.”

‘De Farmerie’ is pas de tweede zaak die dergelijke producten verkoopt in onze provincie, nadat er eerder een andere CBD-shop opende in Kortrijk. Het koppel had een half jaar geleden ook plannen om een CBD-winkel te openen in Kortrijk, maar een concurrerende zaak gooide roet in het eten. “Twee dezelfde winkels in een stad lag blijkbaar moeilijk”, gaat Florence verder. “Dus zijn we een nieuwe locatie gaan zoeken en zo zijn we in Roeselare terecht gekomen. Hier is alles relatief vlot verlopen en op een paar dagen tijd hadden we toestemming om hier te openen. Al waren al onze papieren uiteraard al in orde, aangezien we daar voor de zaak in Kortrijk toch bijna vijf maanden intensief mee bezig geweest zijn. De politie is hier trouwens deze morgen nog eens discreet een kijkje komen nemen. Alles was in orde.”

Burgemeester niet op de hoogte

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) was zaterdag verrassend genoeg niet op de hoogte van het soort winkel dat net geopend was in zijn stad. “Bij onze dienst economie was niet bekend om welk soort winkel het precies ging. We gaan na of alles effectief binnen het bestaande wettelijk kader verloopt. Als dat zo is, dan zie ik weinig problemen. Hoe dan ook gaan we alles grondig controleren. U begrijpt dat ik daar op dit moment weinig andere uitspraken over kan doen.”

Aan nieuwsgierige klanten had De Farmerie zaterdag alvast geen gebrek. “Heel straf dat we zo’n winkel hebben in Roeselare. Ik dacht dat Roeselare toch eerder conservatief ingesteld was op dat vlak. Een aangename verrassing” zegt klant Bart (50). Hij kocht een flesje CBD-olie. “Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar wel al over gehoord. Ik heb al jaren last van slapeloosheid en niets helpt. Ik probeerde al verschillende homeopathische middeltjes, maar dat haalde voorlopig weinig uit. Wie weet brengt de CBD-olie soelaas. Als het helpt, wordt ik hier vaste klant.”

Alle info over ‘De Farmerie’ is terug te vinden op www.defarmerie.be of op de gelijknamige facebookpagina.