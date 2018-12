Leerlingenraad Burgerschool geeft VOC Opstap financiële duw in de rug CDR

De leerlingenraad van de Burgerschool verkochten tijdens de maanden november en december soep, donuts en Sinterklaaskoeken tijdens de speeltijd. Dit in het kader van de Warmste Week en ten voordele van VOC Opstap. Deze vzw biedt ondersteuning op vrijetijdsvlak aan alle mensen die daar nood aan hebben. Er is ook een uitgebreid aanbod en programma voor jongeren. Deze werking werd in november aan alle leerlingen van de Burgerschool toegelicht door medewerkers van Opstap tijdens de lessen godsdienst. Zo werd meteen ook duidelijk waar het ingezamelde geld naartoe zou gaan. In totaal sprokkelde de leerlingenraad 1.257 euro bijeen. Die schonken ze vandaag aan VOC Opstap.