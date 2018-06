Leerlingen VISO tonen creatief talent tijdens Modespektakel 20 juni 2018

02u29 0

De leerlingen van het VISO toonden hun kunnen tijdens het 22ste modespektakel van de school in CC De Spil. Thema van de wervelende show was de VISO-bibliotheek. "Als school zijn we ongelooflijk fier op de vele en diverse talenten van onze leerlingen. Zij zijn de hoofdpersonages van dit modespektakel en van onze school. We vinden het heel belangrijk samen met hen op zoek te gaan naar hun talenten en die te doen groeien, om zo telkens weer tot schitterende verhalen te komen", duidt adjunct-directeur Joeri Sioen de rode draad. Tijdens het spektakel toonden de leerlingen Mode hun creaties, terwijl de leerlingen Haar- en Schoonheidsverzorging met hun creatieve kapsels en verfijnde make-up alle deelnemende leerlingen omtoverden tot personages diet uit een boek leken gestapt te zijn. Het geheel werd opgeluisterd met muziek, zang, dans en acrobatie door de leerlingen. Zo gaf de schoolband de pauze kleur en zongen de eerstejaars een lied als eerbetoon aan de soldaten van WOI.





(CDR)