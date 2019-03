Leerlingen VABI moeten ontsnappen uit ‘Het Vervloekte Klaslokaal’: Leraren bouwen klas om tot escaperoom voor Pi-dag Sam Vanacker

12 maart 2019

14u11 0 Roeselare De wiskundeleerkrachten van het VABI in Roeselare zitten doorgaans niet om een stunt verlegen op de internationale Pi-dag op 14 maart, maar dit jaar haalde de werkgroep alles uit de kast. De leerkrachten hadden een klaslokaal omgebouwd tot escaperoom.

Driehonderd leerlingen uit 37 klassen wagen zich deze week in de kelders van de school om beurt aan ‘Het Vervloekte Klaslokaal’, een escaperoom die de leerkrachten zelf uitgedokterd hebben. Leerlingen worden opgesloten in het lokaal en krijgen 35 minuten om puzzels op te lossen, codes te breken en aanwijzingen te vinden die leiden naar de sleutel van het lokaal. Iets meer dan de helft van de groepen raakt er binnen de tijd uit.

“Pi-dag laten we hier niet onopgemerkt voorbijgaan”, vertelt Tine Vanden Brande van de vakwerkgroep Wiskunde. “Twee jaar geleden hadden we een levend schaakspel op de speelplaats en vorig jaar hingen overal raadsels in de gangen van de school. Dit keer besloten we een escaperoom in elkaar te steken. Al moet ik toegeven dat we het werk toch wat onderschat hadden.”

“Ook directie opsluiten”

“We zijn eerst met de collega’s zelf naar een escaperoom getrokken om inspiratie op te doen en daarna zijn we aan de slag gegaan. Eens we alle materiaal hadden, was het een kwestie van voortdurend testen en bijsturen. Voor de jongere leerlingen passen we de moeilijkheidsgraad iets aan. Net voor de krokusvakantie hebben we enkele collega’s en kennissen uitgenodigd voor een generale repetitie. Straks mogen we zelfs de directie eens opsluiten”, knipoogt Tine, die samen met Annelies Coudron, Sophie Depreitere, Martine Bekaert, Philippe Claerhout en Evy Verbeure de escaperoom heeft gebouwd.

Niet te eenvoudig

Het Vervloekte Klaslokaal is niet eenvoudig te kraken. De recordtijd staat voorlopig op 27 minuten en twee seconden. De zesdejaars Biotechnische Wetenschappen deden het dinsdagmiddag in 34 minuten en 20 seconden, nipt binnen de tijd. “Onze leerkrachten hebben fantastisch werk geleverd”, vindt Renée Tyberghien na afloop. “Enkele leerlingen uit onze klas hebben al eens eerder een echte escaperoom bezocht en deze moet niet onderdoen, integendeel. Bovendien zit de moeilijkheidsgraad goed. Het is niet makkelijk, maar alle puzzelstukjes zijn prima te vinden en in elkaar te zetten. Heel leuk.”