Leerlingen VABI en MSKA herdenken WOI met kunst 25 mei 2018

Op de oude stedelijke begraafplaats aan de Blekerijstraat kan je voortaan het kunstzinnig parcours The Last Poem volgen. Dat werd gerealiseerd door leerlingen van MSKA Campus Tant en VABI met medewerking van stad Roeselare en ARhus rond de thema's WOI en eeuwige vrede. In de groenzone naast de erebegraafplaats plantten de leerlingen kruisen vergezeld van zelfgeschreven gedichten over leven en dood, creëerden ze een krater als impressie van een slagveld, werd er beplanting voorzien die het leven symboliseert en moet een open zicht op de begraafplaats doen nadenken over de dood. De komende maanden wordt er onder meer nog een loopgraaf aangelegd en een bunker nagebouwd. "De titel The Last Poem, verwijst naar The Last Post in Ieper", zegt Yves Rosseel, directeur van ARhus. "Het is een blijk van vrede en filosofie." De vrede die centraal staat in het project komt ook tot uiting via de vrij unieke samenwerking door twee scholen van verschillende onderwijsnetten.





Het parcours kan je verkennen tot en met 7 oktober. "De afsluit valt samen met een grote plechtigheid 100 jaar nadat de Fransen onze stad bevrijdden", zeggen Franky Degroote en Gudrun Vanheule van de vaderlandslievende vereniging Delegatie Souvenir Français Roeselare. "Onder meer de Franse ambassadeur en nazaten van oorlogsheld Ferdinand Le Hétet zullen aanwezig zijn." (CDR)