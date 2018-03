Leerlingen SBSO Sterrebos maken duurzame soep met bakfiets 14 maart 2018

02u34 0 Roeselare Waarom zou je groenten of fruit die er niet perfect uitzien in de vuilnisbak gooien als je er iets lekkers mee kan maken? Vanuit die insteek, en samen met vzw Impact en Foodwaste RSL, sloegen leerlingen van SBSO Sterrebos in Rumbeke gisterenochtend aan het kokerellen op en tijdens de dinsdagmarkt.

"Een derde van het voedsel dat we wereldwijd produceren, wordt verspild. Misvormd, te groot of te klein: perfect eetbaar voedsel belandt te vaak in de vuilnisbak", aldus Laurent Dewilde.





Voedseloverschot

"Terwijl wij dagelijks eetbaar eten weggooien, hebben miljoenen mensen in de wereld honger. Ook de impact op het milieu is erg groot. Met FoodwasteRSL maken we de jongeren bewust van dat grote voedseloverschot en gaan we ook samen aan de slag."





Concreet bereidden de leerlingen gisterenochtend op een tot mobiele keuken omgebouwde bakfiets heerlijke soep met het overschot van de groenten van de marktkramers.





Afsluiter

Ook volgende week herhalen ze hun actie en als afsluiter zal een kok samen met de leerlingen uit de afdeling 'grootkeukenmedewerker' soep met overschotten maken voor de hele school in de week voor het paasverlof. (CDR)