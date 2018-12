Leerlingen MSKA overnachten op school voor TEJO Roeselare CDR

18 december 2018

Een 50-tal leerlingen van MSKA Campus Groenestraat blijven vannacht in tentjes slapen op het schoolterrein. Dit dankzij Camping 4 Life, een actie in het kader van de Warmste Week waarmee de school TEJO Roeselare ondersteunt. TEJO biedt laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. “We hebben echt geluk met het weer”, glundert Drieke Hanssens van de werkgroep. “Bij extreme koude gingen we eventueel binnen slapen maar de temperatuur valt heel goed mee. Maar voor we onder de wol kruipen, kunnen de leerlingen nog volop genieten van onze winterbar bij kaarslicht, een viertal optredens en een dj-set. Morgenochtend wordt wie blijft slapen trouwens verwend met een gezond ontbijten. Ook weinig slapen is geen drama want de leerlingen hebben vrij door klassenraden.”

Iedereen die een duit in het zakje wil doen voor TEJO Roeselare is vanavond nog welkom bij MSKA Campus Groenestraat.