Leerlingen maken Zilverberg 'zichtbaar vanuit de ruimte'

Foto Joke Couvreur De kinderen hebben het duidelijk naar hun zin.

De leerlingen en leerkrachten van de Zilverbergschool hebben gisteren een opmerkelijke wandeling gemaakt. Hun doel: zorgen dat De Zilverberg te zien was vanuit de ruimte. "We vroegen iedereen om met felgekleurde kleren naar school te komen, reflecterend materiaal te dragen, zaklampen mee te brengen of kerstversiering te dragen", vertelt leerkracht Emmanuel Vansteenkiste. "We maakten een tocht van vier kilometer met tussenstop in rusthuis De Zilverberg, waar we ons opwarmden met een warme choco. Bedoeling van dit alles was om leerlingen en ouders te sensibiliseren om op een bewuste manier naar school te komen." (CDR)