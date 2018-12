Leerlingen Krottegemse scholen versieren kerstboom Onze-Lieve-Vrouwemarkt CDR

14 december 2018

Enkele jaren terug zijn de Krottegemse Ransels er in samenwerking met de lokale middenstand in geslaagd het stadsbestuur te overtuigen ook op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt jaarlijks een kerstboom te plaatsen. In 2013 werd die voor het eerst versierd door de Krottegemse scholieren. Het enthousiasme bij de kinderen en de bewoners was dusdanig groot dat dit ondertussen een echte Krottegemse traditie geworden is. Vanmiddag kreeg de kerstboom het bezoek van de leerlingen van De Plataan, De Mozaiek en de Spanjeschool. Ze versierden de boom met eigenhandig gemaakte ophangbare ‘kerstwensen’ of lege ‘geschenkpakjes’. Hierbij kregen ze de hulp van de groendienst die zorgde voor een hoogtewerker met bemanning. Na afloop werden allen beloond met een warme chocomelk.