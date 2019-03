Leerlingen hebben via crowdfunding al meer dan 1.000 euro ingezameld om Roeselaarse jongeren op 15 maart naar klimaatmars te sturen CDR

05 maart 2019

13u34 0 Roeselare VMS-leerlingen Cas Schollaert en Wout Degryse hebben via crowdfunding al meer dan duizend euro ingezameld om met hun medeleerlingen naar de klimaatmars te kunnen gaan.

“Met Youth For Climate Roeselare willen we graag honderd Roeselaarse middelbare scholieren naar de Global Strike For Future op 15 maart sturen. Om de retourtjes naar Brussel te betalen, hebben we een crowdfunding gelanceerd. De actie staat nu tien dagen online en we zijn blij te kunnen zeggen dat we al 77 procent van het vooropgestelde bedrag hebben binnengehaald”, zeggen Cas en Wout. “We zitten al aan 1.068 euro van de benodigde 1.385 euro. We hebben nog negen dagen om de laatste 313 euro bijeen te sprokkelen. 48 gulle ‘funders’ schonken gemiddeld 22 euro aan onze actie. We zijn deze mensen, verenigingen en bedrijven erg dankbaar. Als we het streefdoel niet halen, krijgen de funders hun geld teruggestort, zo werkt een crowdfunding nu eenmaal.”

Maar de jongelui rekenen er eigenlijk op dat ze de 1.385 euro zullen halen, want de reservaties voor de treintickets zijn geopend. “Middelbare scholieren uit Roeselare kunnen hun naam en een scan van hun leerlingenkaart mailen naar ticket@youthforclimatersl.be. Na goedkeuring ontvangen ze een retourticket naar Brussel voor vrijdag 15 maart.”

Meer info op de Facebookpagina Youth For Climate RSL, de crowdfunding-pagina nl.ulule.com/youth-for-climate-rsl/ of via info@youthforclimatersl.be.