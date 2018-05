Leerlingen flaneren in Europa-stijl op rode loper 11 mei 2018

De Broederschool in Roeselare heeft woensdag de rode loper uitgerold. Niet voor hoog bezoek, wél voor de eigen leerlingen. Zij mochten in een Europa-parade opdraven. "Sinds vorig jaar werken we samen met het Europees parlement om onze leerlingen een betere kennis van Europa te geven", vertellen Arne Cools en Lieselot Laperre. "Dit jaar namen alle zesdejaars opnieuw deel aan een uitwisseling en zelf ontvingen we scholen uit het Spaanse Barcelona en Andalucië en het Italiaanse Sienna. Dit jaar wilden we creatiever uit de hoek komen en dus kwamen we op het idee van de parade. Elke klas ging tijdens de les aan de slag om een bepaalde lidstaat beter te leren kennen, met als resultaat dat ze datzelfde land op de catwalk mochten vertegenwoordigen." (VDI)