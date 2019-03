Leerlingen en personeel VMS massaal aan de herbruikbare fles CDR

19 maart 2019

11u03 5

De Vrije Middelbare School (VMS) draagt haar steentje bij voor het klimaat en strijdt mee tegen de groeiende afvalberg. Dankzij een samenwerking met afvalintercommunale Mirom konden ze hun leerlingen een herbruikbare drinkfles van Dopper aanbieden voor 5 euro in plaats van 12,50 euro. “Meer dan 400 leerlingen en personeelsleden hebben een herbruikbare drinkfles besteld”, vertellen directeurs Willy Phlypo en Luc Vanrobaeys. “Dat betekent dat we dagelijks tijdens het middagmaal op school vierhonderd blikjes of plastic flesjes afval vermijden. De leerlingen kunnen hun fles vullen aan de kraantjes op school of aan de watertapbar van Mirom, die binnenkort op de speelplaats wordt geïnstalleerd. Bij aankoop van een fles draag je ook bij aan drinkwaterprojecten in Nepal.”