Leerlingen en meesters STAP samen op het podium CDR

04 januari 2019

09u11 0

Op zaterdag 26 januari laten enkele leerlingen van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) aan de zijde van hun ‘meester’ horen wat zij in huis hebben. De titel meester/gezel gaat terug naar de middeleeuwen waar meesters hun gezellen op sleeptouw namen, hen begeleidden en de knepen van het ambacht leerden. STAP kent heel veel enthousiaste, inspirerende leerkrachten en de band met de leerling is vaak erg bijzonder en uniek. Leerlingen en leerkrachten vertolken die relatie in een warm concert vol muzikale genegenheid in concertzaal De Kleine Stooringhe in Rumbeke om 19 uur. Meer info en tickets via www.toonvzw.be.