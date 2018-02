Leerlingen en leerkrachten fietsen vier dagen lang op hometrainer 06 februari 2018

02u48 0 Roeselare Vier schooldagen lang, telkens van 8.30 tot 12 uur en van 13.20 tot 16 uur, fietsen de leerlingen en leerkrachten van de Broederschool op een hometrainer alsof hun leven ervan afhangt.

Alles kadert in de gezondheidsweek die de school aan de Mandellaan deze week organiseert. "Onder het motto 'gezond leven is veel bewegen' organiseren we deze week een hometrainerchallenge", vertelt Arne Cools. "Het is de bedoeling dat er tijdens alle lesuren van onze gezondheidsweek altijd op de fietsen gereden wordt. Op de ene door leerlingen, op de andere de leerkrachten met steun van ouders, oud-directie en oud-leerkrachten.





Als er een lesuur gefietst werd, verdienen leerlingen en/of leerkrachten een punt op het scorebord. Wie tegen het einde van de week het meest punten heeft, wint een leuke verrassing." Maar er staat nog heel wat meer op de agenda deze week. Vrijdag wordt er door de leerlingen gelopen door de schoolgebouwen, inclusief plekjes die ze niet kennen, er worden gezonde desserts gemaakt samen met volwassen cursisten Nederlands van Open School Roeselare, er zijn yogasessies en er is een lezing over gehoorschade.





(CDR)