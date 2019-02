Leerlingen Burgerschool trekken donderdag - mits enkele voorwaarden van de directie - naar klimaatbetoging in Leuven CDR

04 februari 2019

18u43 1 Roeselare Het engagement van de Roeselaarse jeugd voor de klimaatbetogingen groeit. Donderdag trekt een delegatie van de Burgerschool richting Leuven. De directie legt wel voorwaarden op.

Vorige week vertrokken voor het eerst dertig jongeren, hoofdzakelijk van de VMS, richting Brussel. Deze week krijgen ze het gezelschap van een delegatie van de Burgerschool. Maar de directie laat de leerlingen niet zomaar spijbelen voor het klimaat. “Vorige week kregen we vanuit het vijfde jaar het signaal dat een aantal leerlingen aan het overwegen was om deel te nemen aan de klimaatbetoging”, vertelt directeur Patrick Vandaele. “Als directie vinden we het positief dat het milieuthema onze leerlingen niet onberoerd laat. Als school hebben we de taak om onze leerlingen op te voeden tot maatschappelijk geëngageerde en kritische burgers. In verschillende lessen komt het milieuthema dan ook al aan bod. Dat leerlingen spijbelen om aan protestacties deel te nemen, kunnen we echter niet zomaar aanvaarden. We hebben daarom een aantal afspraken gemaakt met die leerlingen. We willen een duidelijk engagement dat het verder gaat dan alleen maar een betoging bijwonen op een lesdag. Zo verwachten we van die leerlingen dat ze kunnen aantonen dat ze al hun steentje bijdragen tot een gezonder milieu. Daarnaast moeten ze voorstellen doen over hoe we ook op school een bijdrage kunnen leveren. Ten slotte verwachten we dat ze ook voorstellen doen naar het stadsbestuur om onze stad milieuvriendelijker te maken. De leerlingen van het vijfde jaar die aan deze voorwaarden voldoen, mogen donderdag, onder begeleiding van enkele leerkrachten, naar Leuven om deel te nemen aan de betoging.”

Ondertussen zag op Facebook ook de pagina ‘Klimaat Roeselare’ het levenslicht, een initiatief van Roeselaarse scholieren die Youth For Climate en de eis voor een beter klimaatbeleid steunen.