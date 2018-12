Leerlingen Burgerschool runnen Mélua CDR

Langs de Noordstraat is de nieuwe leeronderneming van de Burgerschool geopend. Al voor de 27e keer op rij. Die winkel wordt gerund door de leerlingen van het zevende jaar Retail en Visual Merchandising. Dit jaar zijn ze amper met twee: Edith Vanhecke en Tang-Min Coucke. De meiden openden de concept store Mélua, een prettige, exotische plek waar het heerlijk is om cadeautjes te kopen, accessoires te passen en een hapje en een drankje mee te nemen. Bedoeling is dat ze de komende maanden onder begeleiding van een groep leerkrachten zelfstandig de zaak inrichten, het assortiment samenstellen, de administratie en financiën rondkrijgen en de winkel openhouden.