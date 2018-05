Leerlingen beloeren vogelnest via webcam 04 mei 2018

Op-en-top lente in basisschool Sint-Lutgart. De leerlingen van de school aan de Acaciastraat zijn helemaal in de ban van jong leven. "Een tijdje geleden plaatsen we op ons schooldomein een nestkastje met een camera", vertelt leerkracht Loes Wtterwulghe. "We hadden het geluk dat een koppel pimpelmezen ons nestkastje eruit pikte." Deze week zijn de eitjes aan het uitkomen. "Dankzij de camera in het nestkastje kunnen we alles van heel dichtbij meemaken op ons digitaal bord. Het is een perfecte gelegenheid om de kinderen het volledige proces te laten volgen op school." (CDR)