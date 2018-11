Leerkracht staat verkleed voor de klas WARMSTE WEEK DOET ANDY VANDENBERGHE FLINK ZWETEN CHARLOTTE DEGEZELLE

24 november 2018

02u24 0 Roeselare Bakkerijleerkracht Andy Vandenberghe zal zich zijn laatste onbezonnen uitspraak nog lang herinneren. "Ik wil wel opdraven als konijn", grapte hij tegen zijn collega's tijdens een brainstormsessie over acties om geld in te zamelen voor Music for Life. Prompt werd hij overstelpt met verkleedkledij. Volgende week staat hij een week lang voor aap. En voor konijn, pinguïn en ballerina.

MSKA Roeselare draagt zijn steentje bij voor Music for Life. De komende weken organiseren ze een gadgetverkoop, een pop-upbar in beide campussen, een voetbalmarathon, een camping for life met een fuif en de sponsorloop run for life.





Die laatste staat op 6 december op de agenda, maar bakkerijleerkracht Andy Vandenberghe kan nu al zeggen dat hij die nooit zal vergeten. "Toen we de initiatieven in de leraarskamer aan het bespreken waren, zei ik dat ik me wel zou laten sponsoren om te wandelen in plaats van te lopen", vertelt Andy. "M'n collega's wilden me overtuigen om toch iets meer te doen voor ons goede doel." Het doel in kwestie is TEJO Roeselare, die laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aanbiedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Meester Andy grapte dat hij dan wel zou opdraven als konijn. Helaas waren zijn collega's het idee meteen genegen. Ze zamelden 100 euro in voor het goeie doel en in ruil staat Andy volgende week verkleed voor de klas.





Maar daar hield het niet op. Het nieuws van Andy's actie verspreidde zich als een lopend vuurtje. Zo kwam het ook de klanten van zijn stamcafé De Vier Seizoenen ter ore. "Achter mijn rug verzamelden ook zij nog eens 120 euro. In ruil moet ik volgende week ook daar een avond verkleed aan de toog gaan hangen. Dat komt ervan zeker, als je zelf ook graag met de mensen lacht?", grinnikt Andy. Echt spijt heeft Andy (voorlopig) niet. "Alles voor het goeie doel. Ik wil vooral van de situatie gebruik maken om bij de leerlingen ook onze andere acties in de kijker te zetten en TEJO bekender te maken."





Vergadering

Enthousiaste collega's bezorgden Andy al een pinguïntenue, een ballerina-outfit en een konijnenpak. "Het is de bedoeling dat ik verkleed op school arriveer. Aan de verkeerslichten zal ik dus wellicht al wat bekijks hebben en ook m'n dagelijkse stop aan het tankstation om chocomelk ga ik eventjes annuleren. Maar onder de vergadering over de onderwijshervorming op donderdagavond kan ik niet uit. In de les zullen er wellicht wel massaal selfies gemaakt worden. Al denk ik ook dat de leerlingen wel zullen wennen aan m'n outfits. Maar als je van de leerlingen verwacht dat zij actie ondernemen voor Music for Life, moet je als leerkracht ook je steentje bijdragen."