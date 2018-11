Leen Sercu (Groen) verlaat gemeenteraad 08 november 2018

Leen Sercu (Groen) neemt eind dit jaar afscheid van de gemeenteraad. Steven Dewitte, nu ook al in de gemeenteraad maar niet verkozen, zal haar zetel innemen. "De verkiezingsavond was voor mij bijzonder emotioneel", vertelt Leen. "Ik was bijzonder gelukkig en dankbaar dat ik van zovelen het vertrouwen had, maar het deed ook pijn dat mijn copain de route, Steven Dewitte, er niet meer bij was. Zeker na een campagne waar hij zijn eigen ambities aan de kant had geschoven om tientallen filmpjes te kunnen maken voor zijn medekandidaten. Diezelfde avond maakte ik, tijdens een eerste gesprek tussen een delegatie van Groen en burgemeester Kris Declercq (CD&V), ook kennis met een facet van de politiek dat ik de voorbije zes jaar nooit had meegemaakt. Een hardheid waar ik het heel moeilijk mee had." Voor Leen waren de voorbije jaren niet zorgeloos. Tussen april en eind 2017 vocht ze tegen borstkanker. "Sinds mijn ziekte luister ik nog beter naar mijn lichaam. Zo ook de voorbije weken. En mijn lichaam zei neen tegen politiek bedrijven vanuit de confrontatie. Na rijp beraad heb ik dan ook besloten dat Steven veel geschikter is voor dat oppositiewerk dan ik." (CDR)