Leeg kippentransport kantelt: snelweg bijna helemaal versperd 12 april 2018

Tien kilometer file, goed voor een wachttijd tot anderhalf uur. Dat was het gevolg van een ongeval met een vrachtwagen op de E403 in Moorsele, in de richting van Doornik. Iets na zessen verloor de chauffeur de controle. De aanhangwagen begon te slingeren, kantelde maar bleef wel aan de vrachtwagen hangen. De metalen rekken met daarin lege bakken die gebruikt worden voor transport van kippen, werden door de klap in het rond geslingerd. Twee rijstroken waren versperd. Het duurde tot na 10 uur voor de snelweg weer vrij was. (VHS)