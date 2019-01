Leef! brengt vakantie en lifestyle naar Expo Roeselare CDR

03 januari 2019

De vakantie- en lifestylebeurs Leef! palmt van 11 tot 14 januari Expo Roeselare in. Kan jij genieten van een mooi interieur, een smaakvol aangelegde tuin en of vind je vakantie en vrije tijd een belangrijk aspect van een kwalitatieve levensstijl? Meer dan 90 exposanten staan opnieuw te popelen om van jouw dagje uit een ontspannende beleving te maken. Er is een ladiescorner, een lifestyle zone, zone van Okra Trefpunt 55+ en ‘bij Landgenoten’ zorgt voor een mooi aantal Belgische uitbaters van B&B’s in het buitenland. Je kunt Leef! bezoeken van 14 tot 19 uur, op vrijdag 11 januari tot 22 uur. De toegang is gratis. Meer op https://leef-beurs.be/index.html.