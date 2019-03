Last Post schalt over speelplaats De Bever CDR

25 maart 2019

17u22 0

Nooit eerder was het zo stil op de speelplaats van vrije basisschool De Bever aan de Wijnendalestraat. Net voor het einde van de schooldag stonden de kinderen, maar ook enkele ouders en grootouders, even stil bij de Eerste Wereldoorlog dankzij de British Torch of Remembrance en de klaroenblazers van het Gildemuziek die de Last Post speelden. “Donderdag trekken we met het vierde leerjaar richting Westhoek”, vertellen leerkrachten Laura Bossuyt en Geert Debackere. “Met deze leeruitstap willen we de sporen en getuigenissen uit de Eerste Wereldoorlog naderbij gaan bekijken. We gaan onder meer naar de Duitse begraafplaats in Langemark, het Hooge Crater Museum en de loopgraven uit de Groote Oorlog. De British Torch of Remembrance sponsort ons en zorgt nu al voor een mooie start van het project.”