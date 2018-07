Landelijke Gilde Roeselare viert 125-jarige bestaan 26 juli 2018

De Landelijke Gilde Roeselare is 125 jaar actief en werd daarom ontvangen op het stadhuis. Vervolgens werd er gefeest op de hoeve Heerlijkheid Schiervelde. Maar straks wordt ook het grote publiek betrokken bij de festiviteiten. Op 15 septemberpalmt Landelijke Gilde Roeselare de Grote Markt in met onder meer een groententapijt, neerhofdieren, rondritten met paard of tractor,... Wie meer wil weten over de geschiedenis kan er het boek '125 jaar Boerengilde/Landelijke Gilde in Roeselare', geschreven door erevoorzitter André Debruyne, op na slaan. Het kost 14 euro en is te bestellen via debruyneandre@skynet.be.











