Laatste rit Driving With a Heart nog niet gereden 09 april 2018

02u34 0 Roeselare Maar liefst 180 Mini Coopers verzamelden gisteren aan de Sint-Amandskerk voor de tiende editie van de jaarlijkse rondrit Driving With a Heart. Eerder had de organisatie laten weten dat het de laatste keer zou worden, maar daar is men nu op teruggekeerd. "De goesting is te groot", klinkt het bij organisator Wannes Hanoulle. "De laatste rit is nog niet gereden."

De minicoopermeeting, waarvan de opbrengst telkens naar Kom op tegen Kanker gaat, werd in 2008 uit de grond gestampt door de vrienden Brecht Staelens en Wannes Hanoulle.





Limiet

Meteen werd het een succes en de voorbije jaren moest er zelfs een limiet op de inschrijvingen worden gezet. "Het organiseren van het event begint steeds zwaarder door te wegen", vertelt Wannes. "Als je 21 bent heb je geen zorgen en tijd zat, maar ik wordt dit jaar 32 en heb een gezin. Dan verandert de situatie. Brecht is intussen om dezelfde reden uit het bestuur gestapt."





"Maar ik krijg het niet over mijn hart om m'n kindje zomaar te laten gaan. We hebben een goede naam opgebouwd in het minimilieu en toen we zondag op pad trokken, wist ik dat het niet de laatste rit zou zijn. De goesting is er nog. Driving With a Heart zal in de toekomst kleinschaliger worden of niet meer jaarlijks worden georganiseerd, maar het is nog niet gedaan. Bovendien hebben we dit jaar opnieuw 10.000 euro in het laatje gebracht voor Kom op tegen Kanker, wat betekent dat we in totaal al bijna 73.000 euro hebben opgehaald. Ook dat is het behouden waard." (SVR)