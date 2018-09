Laatste kasseistroken in Rumbeke wijken voor groen 06 september 2018

02u29 0 Roeselare Nadat eerder de Lekkensstraat heraangelegd werd, zijn er nu ook plannen om de laatste twee kasseistroken in centrum Rumbeke volledig opnieuw aan te leggen.

Een definitief ontwerp is er nog niet, maar de kans zit erin dat de Dweerstraat en de Hovenierstraat op termijn omgetoverd worden in zogenaamde 'tuinstraten'. Dat zijn straten die zo groen mogelijk worden ingericht: met bijvoorbeeld geveltuinen, groenslingers, groentetuintjes, bomen, plantvakken of grasperkjes.





Mobiliteitsschepen Griet Coppé toetste het idee al voorzichtig af tijdens een vergadering met een dertigtal buurtbewoners, maar benadrukt dat er nog niets concreets op tafel ligt. "We hebben in de eerste plaats geluisterd naar de ideeën en de wensen van de buurt. We kregen veel positieve feedback", legt de schepen uit. "De kasseien zijn praktisch gesproken weinig interessant, noch voor fietsers, noch voor de bewoners van het woonzorgcentrum in de straat. Eerder hebben we de voetpaden al aangepast en de drempels verlaagd, maar we willen nog een stapje verder gaan. Zo zouden we van de Dweerstraat een eenrichtingsstraat kunnen maken, waardoor er veel meer ruimte voor groen ontstaat. Maar nogmaals, het gaat om een vingeroefening. De eigenlijke plannen zullen sowieso voor de volgende legislatuur zijn." Dergelijke tuinstraten bestaan vooralsnog alleen in Antwerpen, al namen verschillende Vlaamse gemeentebesturen recent het idee over. (SVR/CDR)