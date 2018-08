Laat u vereeuwigen als 'kasteelheer' INKSANE ART ACADEMY ZOEKT MODELLEN ÉN LEERLING-SCHILDERS

28 augustus 2018

02u31 0 Roeselare Altijd al graag uw geschilderd portret in 19de-eeuwse stijl aan de muur gehad, zoals de superrijken dat toen deden? Of wil u liever zélf zo leren schilderen? Het kan dankzij een nieuw initiatief van Inksane Tattoo en Piercing, een Roeselaarse tattoozaak.

Oefening baart kunst. Acht jaar geleden startte Sandy Verfaille langs de Ardooisesteenweg met Inksane Tattoo en Piercing. Een goeie tattoo-artiest wil zich volgens haar altijd bijschaven. Zo ontstond Inksane Art Academy. "Daarom ben ik voortdurend op zoek naar interessante masterclasses, goeie lesgevers,...", vertelt ze.





Firenze

"Tijdens mijn zoektocht moest ik vaststellen dat je je in België nergens echt kan verdiepen in het 19de-eeuwse klassiek realisme. De plek bij uitstek hiervoor in Europa is The Florence Academy of Art, in het Italiaanse Firenze. Ik nam contact op met Jura Bedic en zijn partner Taylor Scarlett Powel. Beiden geven er les. Ze waren onmiddellijk geïnteresseerd om mijn team in de 19de-eeuwse schilderkunst onder te dompelen." En wat is de link tussen die schilderstijl en tatoeëren? "De basis van beide is hetzelfde", duidt Sandy. "Je moet het spel van licht en schaduw begrijpen, oog hebben voor detail, de textuur vatten, op schaal kunnen werken,... Mijn teamleden kregen al drie keer een doorgedreven opleiding en vinden het een meerwaarde voor hun vak. Zeker voor het zetten van fotorealistische tattoos."





In september geeft Taylor bij Inksane opnieuw twee 'klassiek realistische' schildercursussen: portretschilderen naar levend model en stilleven. Voor het eerst worden die lessen opengesteld voor het brede publiek. "Wie zich inschrijft, hoeft dus zeker niet bezig te zijn met tatoeëren. Voor beide opleidingen laten we maximaal vijf mensen toe. Het gaat om intensieve programma's van een of twee weken waarbij er dagelijks een drietal uur wordt geschilderd. Door met die kleine groepen te werken, garanderen we persoonlijke begeleiding."





Aristocraat

Daarnaast kan iedereen als een echte aristocraat een portret laten schilderen. "Dat is voor wie zijn of haar gezicht aan de muur in de huiskamer wil", weet Sandy. "Hiervoor moet model worden gezeten. De duur en kostprijs ervan zijn afhankelijk van hoe groot het portret is, maar op het einde van de rit heeft het model een origineel werk naar huis. Wetende dat Jura zijn werken al verkocht worden in galerijen in New York, stijgt het portret straks wellicht ook in waarde. Vanaf september wordt onze receptie trouwens ingericht als expositieruimte, waar werken van Taylor te kijk en te koop zullen zijn. Daarnaast heb ik al contact met verscheidene goeie kunstenaars en lesgevers in het klassiek realisme. Het is de bedoeling om de Art Academy uit te bouwen binnen die niche." Meer info op www.inksaneartacademy.be.